Nova tarifa de pedágios da BR-153 na região passa a ser cobrada na 6ª

A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT autorizou a nova tarifa básica de pedágio, conforme previsto no contrato de concessão. De acordo com Deliberação Nº 229, publicada no Diário Oficial da União – DOU, na edição nº 140, a partir da zero hora desta sexta-feira, dia 28 de julho, a tarifa básica passará de R$ 8,00 para R$ 8,90, válido para carros, ônibus e caminhões, e de R$ 3,85 para R$ 4,45 válido para motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas.

A nova tarifa passa a valer nas quatro praças de pedágio da Concessionária Triunfo: Onda Verde (km 35+800), José Bonifácio (km 98+900), Lins (km 183+800) e Vera Cruz (km 268+100), na região de São José do Rio Preto (SP). O valor do pedágio no trecho da BR em Marília também será reajustado.

Os novos valores contemplam a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, que indicou percentual de 10,74% e, também, o reequilíbrio econômico-financeiro referente a obras e serviços, sendo decorrentes da 14ª Revisão Ordinária e da 14ª Revisão Extraordinária da Transbrasiliana (ano de 2021).

A tarifa que será recebida em razão dessa alteração não reequilibra integralmente o Contrato de Concessão, uma vez que o reajuste ordinário deve ocorrer obrigatoriamente uma vez ao ano.