Dia do Servidor Público: confira o que abre e fecha em Votuporanga na segunda-feira

Serviços de emergência funcionarão normalmente. A Câmara Municipal pautou três projetos para votação na terça-feira (29), a partir das 18h.

Em virtude do Ponto Facultativo do Dia do Servidor Público, a Prefeitura de Votuporanga informou que não haverá expediente da administração pública direta e indireta nesta segunda-feira (28.out). O expediente administrativo será retomado na terça-feira (29), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 9h às 15h.

É importante destacar que, independente do expediente presencial, os serviços públicos da Prefeitura estão sempre disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga, a qualquer momento e de qualquer lugar, basta baixar o app na loja de aplicativos do seu celular.

Durante todos os dias, ficam mantidos os serviços de urgência e emergência no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

A Secretaria da Cultura e Turismo informa que o Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura, onde estão localizados a Biblioteca “Castro Alves” e o Museu “Edward Coruripe Costa”, como já é de costume, permanecerá fechado na segunda-feira (28), para manutenção.

Saev Ambiental

O atendimento presencial da autarquia na rua Pernambuco fica suspenso, retornando normalmente na terça-feira (29). O Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica no bairro Vale do Sol, fecha na segunda e retoma as atividades na terça-feira, das 9h às 19h. O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” também fecha na segunda, com retorno na terça-feira, às 8h.

A coleta de lixo, comum e seletiva, juntamente com o serviço de varrição de rua, segue normalmente.

As unidades do Ecotudo Norte e Sul funcionarão normalmente. As unidades Oeste e Leste fecham e retornam na terça-feira.

Câmara Municipal faz 39ª sessão ordinária na terça-feira

Assim como o expediente da Prefeitura, a Câmara Municipal também terá a 39ª sessão ordinária transferida de segunda para terça-feira (29), às 18h, no Plenário Dr. Octavio Viscardi, podendo ser acompanhada das galerias do Casa de Leis ou pela TV Unifev, além do facebook e youtube da Casa de Leis.

Segundo informativo divulgado pelo gabinete da presidência da Câmara, até o momento, três iniciativas serão avaliadas pelos parlamentares. Confira abaixo: