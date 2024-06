No dia dos fatos o menino dormiu dentro do veículo e perdeu a aula ao ficar preso no ônibus. Ele retornou para casa por volta das 12h45. Durante a manhã acordou e se viu sozinha dentro do veículo. Quando chegou em casa relatou a mãe que tinha ficado trancado. “Ele me explicou que dormiu no ônibus. Aí ele acordou, já estava em um lugar que ele não conhecia. Ele ficou muito assustado, tentou abrir a saída de emergência, tentou abrir a porta, não conseguiu. E tinha uma janela só, assim ele me relatando, uma janela só no ônibus. Ele sentiu muito calor porque ele chegou a tirar até a camiseta”, conta Ana Carolina.

Em seguida a mãe diz que recebeu a ligação de uma monitora da instituição de ensino contando que o filho dela tinha sido deixado dentro do veículo e que os trabalhadores envolvidos no caso haviam sido advertidos pelo descuido, mesmo assim decidiu registrar o boletim de ocorrência.