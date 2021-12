48% dos brasileiros são a favor do uso obrigatório de máscaras

Pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal “Folha de S.Paulo” mostra que 48% dos brasileiros são a favor do uso obrigatório de máscaras em lugares abertos e fechados.

44% afirmam que o item de proteção só deveria ser exigido em ambientes fechados. 8% avaliam que deveria deixar de ser obrigatório em qualquer local, e 1% disseram que não sabe.

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 16 de dezembro, com 3.666 entrevistas em 191 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja resultados da pesquisa:

Uso de máscara deveria ser obrigatório para lugares abertos e fechados: 48%

Uso de máscara deveria ser obrigatório apenas em locais fechados: 44%

Uso de máscara deveria deixar de ser obrigatório em qualquer local: 8%

Não sabe: 1%

Obrigatoriedade em SP e no RJ

Na manhã desta segunda-feira (21), o secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse que o governo vai manter a obrigatoriedade do uso de máscaras para todos ambientes, externo e internos, até o fim de janeiro.

No estado do Rio de Janeiro, desde outubro não é mais obrigatório usar máscara em áreas abertas nos municípios que se enquadrarem nessas duas condições: 1. estar sob risco moderado, baixo ou muito baixo para Covid, de acordo com o mapa epidemiológico da semana; 2. ter concluído a vacinação em 75% do público-alvo (indivíduos com 12 anos ou mais) e/ou 65% da população total.