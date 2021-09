DER confirma avanço em licitação para reinstalar radares na rodovia Euclides da Cunha

Envelopes com propostas de concorrência pública serão abertos dia 14 de outubro em processo licitatório com valor superior a R$ 326 milhões de investimentos

A SP-320 corre o risco de completar um ano sem radares fixos em seus mais de 184 Km de extensão. De acordo com registros do Departamento de Estradas e Rodagem, existem 17 pontos com dispositivos de fiscalização de velocidade e de placas dos veículos pela SP-320, entre Mirassol, no Km 453, e Rubinéia, Km 637, na divisa com o Mato Grosso do Sul.

Os radares fixos foram instalados pela primeira vez em 2014, meses após a inauguração da duplicação da Euclides da Cunha. À época eram 7 equipamentos. Desde o mês de janeiro deste ano, a SP-320 está sem fiscalização de velocidade por dispositivos fixos.

Sem confirmar a quantidade exata de radares que serão reinstalados, nem as respectivas localidades, o DER afirma ser “mais de 10”.

“Os radares foram removidos em decorrência do término de contrato. O DER já publicou o edital de licitação para a contratação de novos equipamentos na SP-320, e aguarda a abertura dos envelopes que está prevista para o dia 14 de outubro. Serão mais de 10 equipamentos fixos, que fiscalizarão a velocidade e farão a leitura de placas por sistema OCR”, informou o DER em resposta à reportagem.

Alertando que trafegar dentro da velocidade estabelecida é “dever de todos”, o DER enfatiza a fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária.

“Vale reforçar que a fiscalização da velocidade continua sendo realizada pela Polícia Militar Rodoviária por meio dos radares portáteis, operados por agentes, e que o cumprimento dos limites da velocidade é dever de todos”, conclui a nota.

A LICITAÇÃO

A licitação que o DER está conduzindo, processo 0154/2021 – CO – DR20, não contemplará somente a SP-320. Serão, ao todo, 13 lotes licitados, ou seja, 12 trechos de rodovias estaduais além da Euclides da Cunha.

A concorrência pública tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados para apoio no controle de trânsito, através da utilização de equipamentos e sistemas que de forma integrada executem, simultaneamente, a fiscalização de excesso de velocidade, o monitoramento do tráfego, registro e parametrização de imagens e dados dos fluxos de veículos, o cálculo do tempo médio de deslocamento de veículos entre dois ou mais equipamentos, geração de dados estatísticos, implantação de infraestrutura de comunicação de dados e imagens, além do fornecimento de sistema de informações e orientações aos usuários das rodovias, em tempo real e de forma centralizada, nas rodovias sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.

O valor total estimado do certame é de R$ 326.181.300,44 e não há previsão de novas datas após a abertura dos envelopes, prevista para o próximo dia 14 de outubro. Com a possibilidade de pedidos de impugnação por parte de concorrentes, esta licitação poderá se arrastar até 2022.

Confira os 13 lotes que constam no edital de licitação

Lote 1: DER/Sede;

Lote 2: DR.1: Divisão Regional de Campinas;

Lote 3: DR.2: Divisão Regional de Itapetininga;

Lote 4: DR.3/DR.4: Divisões Regionais de Bauru e Araraquara;

Lote 5: DR.5: Divisão Regional de Cubatão;

Lote 6: DR.6 – Divisão Regional de Taubaté;

Lote 7: DR.7: Divisão Regional de Assis;

Lote 8: DR.8: Divisão Regional de Ribeirão Preto;

Lote 9: DR.9: Divisão Regional de São José do Rio Preto;

Lote 10: DR.10: Divisão Regional de São Paulo;

Lote 11: DR.11/DR.12: Divisões Regionais de Araçatuba e Presidente

Prudente;

Lote 12: DR.13: Divisão Regional de Rio Claro;

Lote 13: DR.14: Divisão Regional de Barretos.