SÓCIO DA RAÍZEN IRMÃO DE RUBENS OMETTO, 3 FILHOS, ESPOSA E PILOTOS: QUEM SÃO AS VÍTIMAS DO ACIDENTE DE PIRACICABA

O AVIÃO ERA TRIPULADO POR PILOTO E COPILOTO, ALÉM DE CINCO PASSAGEIROS, UM CASAL E TRÊS FILHOS.

A QUEDA DE UM AVIÃO MODELO KING AIR B200, ANO 2019, PREFIXO PS-CSM, DEIXOU SETE MORTOS EM PIRACICABA (SP) NA MANHÃ DESTA TERÇA-FEIRA (14). ENTRE AS VÍTIMAS, ESTAVA O EMPRESÁRIO ACIONISTA DA USINA RAÍZEN COSAN, CELSO SILVEIRA MELLO FILHO, A ESPOSA E OS TRÊS FILHOS, ALÉM DO PILOTO E COPILOTO DA AERONAVE.

Celso Silveira era irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, o bilionário Rubens Ometto Silveira Mello. Uma lista divulgada pela revista Forbes em 2013 apontava o empresário brasileiro Rubens Ometto entre os 10 bilionários mais “verdes” do mundo naquele ano. Na lista, a revista cita bilionários do setor de “energia limpa”.

A Cosan, da qual a Raízen é subsidiária, é uma das maiores produtoras e processadoras de cana-de-açúcar e uma das maiores produtoras de etanol do mundo.

Veja quem são as vítimas:

Celso Silveira Mello Filho, 73 anos

Maria Luiza Meneghel, 71 anos

Celso Meneghel Silveira Mello, 46 anos

Camila Meneghel Silveira Mello Zanforlin, 48 anos

Fernando Meneghel Silveira Mello, 46 anos

Piloto: Celso Elias Carloni, 39 anos

Copiloto: Giovani Dedini Gulo, 24 anos

CELSO SILVEIRA MELLO FILHO

O empresário de 73 anos era economista, já participou da coordenação geral na implantação de projetos na Usina Costa Pinto S/A – Açúcar e Álcool, onde fez parte de aumento da capacidade de produção de Álcool.

Maria Luiza Meneghel acompanha o esposo, o empresário Celso Silveira Mello Filho, em cerimônia na Câmera dos Vereadores de Piracicaba (SP). — Foto: Reprodução/EPTV

Mello Filho exercia cargos em empresas com atividades nos estados de São Paulo, Paraná, Tocantins e Pará: Diretor Presidente da S.M. Agropecuária LTDA; Sócio Gerente da Consultoria Certo e Assessoria Econômica S/S LTDA; Diretor Presidente da Rio Cortado Agropecuária S/A; Diretor Presidente da Vale Bonito Agropecuária S/A; Diretor Presidente da CSM Agropecuária LTDA; Diretor Presidente da Faculdade de Educação, Cultura e Tecnologia da Amazônia S/A.

Em 2016, foi homenageado na Câmara de Vereadores de Piracicaba e fez questão de levar a camisa do clube para a sessão.

O time de futebol publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte da família.

OS GÊMEOS CELSO E FERNANDO

Um dos filhos do empresário, Fernando Mello, era atleta de tiro esportivo. Ele foi campeão sul-americano e chegou a representar o Brasil nos Jogos-Pan Americanos de Lima, no Peru, na categoria fossa olímpica.

O outro filho, Celso Mello, era piloto de autocross desde adolescente. Ele foi tricampeão brasileiro de autocross (2011, 2012 e 2017), uma modalidade que também foi praticada pelo pai.

O piloto Celso Elias Carloni

O piloto de 39 anos trabalhava há quase 20 anos com aviação. Foi comandante desde 2002 até 2008 em uma empresa. A partir de 2008 assumiu posto como copiloto em outra e desde 2008 era comandante em mais quatro empresas. Celso era piracicabano, mas atualmente morava em Sorocaba.

A QUEDA

DE ACORDO COM OS BOMBEIROS, O AVIÃO SAIU DO AEROPORTO DE PIRACICABA COM DESTINO AO PARÁ E CAIU LOGO DEPOIS, POUCO ANTES DAS 9H, EM UMA ÁREA VERDE AO LADO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (FATEC).

O vídeo no início da reportagem mostra o momento que o avião cai ao fundo de um condomínio. Após atingir alguns eucaliptos durante a queda, a aeronave explodiu e teve início um incêndio na mata.

Segundo a Prefeitura de Piracicaba, o avião modelo King Air B200 saiu do Aeroporto Municipal Pedro Morganti e a queda aconteceu cerca de 15 segundos após a decolagem, em uma plantação de eucaliptos.

