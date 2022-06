“Os atropelamentos não são seletivos, todo animal que tenta atravessar uma via tem chance de morrer. Por isso a importância das medidas de mitigação, como as passagens de fauna”, disse Larissa Oliveira Gonçalves, pesquisadora do Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias (Nerf) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

No Brasil, a incorporação de passagens de fauna em rodovias e ferrovias ainda caminha lentamente. As poucas rodovias que possuem as medidas de mitigação adotam os corredores ecológicos por conta de novas exigências nos contratos de concessão. “Hoje em dia, temos inúmeras possibilidades de passagens de fauna. Das subterrâneas até viadutos projetados, mas o importante é que as empresas avaliem se essas estruturas realmente funcionam para reduzir o número de atropelamentos”, falou Larissa.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) é quem orienta e fiscaliza a efetividade das passagens de fauna nos 24 mil quilômetros de malha rodoviária do Estado. “Hoje em dia, para toda obra de duplicação, implantação de rodovia nova ou até obras menores como implantação de dispositivos rodoviários, é necessário o licenciamento ambiental”, explicou Camilo Fragoso Giorgi, gerente do setor de avaliação de empreendimentos de transporte rodoviário da Cetesb.