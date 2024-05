A Solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, o Corpus Christi, é uma comemoração litúrgica da igreja Católica Apostólica Romana. Em todo mundo a data é celebrada nesta quinta-feira (30). Em Votuporanga, na Catedral de Nossa Senhora Aparecida, serão realizadas duas celebrações, às 9h e às 18h.