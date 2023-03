Outono começa na próxima segunda-feira; veja previsão do tempo

Na primeira semana, previsão é de chuva e temperatura amena. Estação vai até 21 de junho.

O outono começa na próxima segunda-feira (20.mar), às 18h25 (horário de Brasília) para a maior parte do território brasileiro – com exceção de partes do Amazonas, Pará e quase a totalidade de Roraima e Amapá, que ficam no Hemisfério Norte.

Algumas das principais características dessa estação são a redução gradual das temperaturas, bem como a diminuição do tempo de luz diária. O outono é conhecido também como a estação das frutas.

A estação, de transição entre o verão e o inverno, vai até o dia 21 de junho às 11h58.

Na primeira semana do outono, a previsão é de chuvas, ventos fortes e máximas maiores que 26°C em grande parte do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Climatempo, em Votuporanga à próxima semana começa com chuva: