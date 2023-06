Vereador Chandelly Protetor tem audiência com 13 deputados federais em busca de recursos para Votuporanga

Em Busca de recursos para Votuporanga! Foi com este objetivo que o vereador Chandelly Protetor (PODEMOS) esteve em Brasília-DF, nesta semana, para buscar verbas para destinar ao fortalecimento das políticas públicas do município.

Nestes dois dias na capital federal, o vereador visitou o gabinete de 13 deputados federais e solicitou, de cada parlamentar, emendas no valor de R$200 mil para várias áreas do município:

Durante o encontro com os parlamentares federais, o vereador fez questão de explanar sua atuação como legislador em prol a causa animal e elogiou os trabalhos do prefeito Jorge Seba em apoio dos animais, bem como a Clínica Veterinária Municipal, abrigo, castrações, fiscalização e multas administrativas.

No gabinete do Deputado Federal Maurício Neves, o vereador solicitou R$200 mil para microchipar cães e gatos.

Ao deputado federal Marco Feliciano foram solicitados R$200 mil para aquisição de playgrounds adaptados voltados para crianças com necessidades especiais.

No gabinete do deputado federal Márcio Alvino, o vereador votuporanguense pediu R$200 mil para aquisição de fraldas geriátricas e infantis para ações realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Ao deputado federal Rodrigo Gambale, Chandelly pediu R$200 mil para materiais inclusivos para crianças que possuem necessidades especiais da rede pública municipal de educação. Ao deputado Federal Celso Russomanno foi solicitado R$200 mil para aquisição de um veículo para transporte exclusivo de pacientes que fazem hemodiálise na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Ao deputado Federal Luiz Carlos Motta, o vereador protocolou um pedido solicitando recursos na ordem de R$200 mil para materiais inclusivos para crianças que possuem necessidades especiais da rede pública municipal de educação.

Deputado Federal Bruno Ganem, o vereador pediu R$200 mil para castração de cães e gatos. Ao deputado Federal Kim Kataguiri, o vereador pediu R$200 mil para aquisição de um veículo para transporte exclusivo de pacientes que fazem hemodiálise na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Deputado Federal Tiririca, Chandelly pediu R$200 mil para aquisição de playgrounds adaptados voltados para crianças com necessidades especiais.

Deputado Federal Fábio Teruel, pediu R$200 mil para microchipar cães e gatos.

Deputado Federal Fausto Pinato

Foram solicitados 200 mil para a Entidade AFUPACE – Recanto Tia Marlene que atende mais de 55 pessoas portadoras de necessidades especiais e autistas.

Deputado Federal Miguel Lombardi

Foram solicitados 200 mil para castração de cães e gatos.

Deputado Federal Felipe Becari

Foram solicitados 200 mil para castração de cães e gatos.

Na terça-feira, dia 20/06, Chandelly realizou uma agenda no Ministério do Meio Ambiente, no Departamento de Proteção, Defesa e Direitos dos Animais com a coordenadora Vanessa Negrini e, na oportunidade, ressaltou a importância de o Governo Federal incluir no orçamento, do próximo ano, a causa animal do país e destacou que são mais de 30 milhões de animais abandonados no Brasil e que é uma situação grave que prejudica a vida dos animais e a saúde pública.

O vereador fez questão de explanar sua atuação como legislador em prol a causa animal e elogiou os trabalhos do Prefeito Jorge Seba em prol dos animais, bem como a Clínica Veterinária Municipal, abrigo, castrações, fiscalização e multas administrativas.

A Coordenadora Vanessa Negrini ressaltou que o Governo Lula está preocupado com a real situação e que haverá mudanças já para o próximo ano.

“Foram dois dias de muito trabalho em Brasília, passando de gabinete em gabinete, visitando os novos deputados, criando laços políticos, implorando recursos e pedindo apoio ao nosso município”, disse Chandelly.

O Vereador, além de solicitar recursos ao Deputado Federal Rodrigo Gambale, que é Presidente Estadual do PODEMOS, aproveitou a oportunidade para falar do novo diretório municipal tendo a Primeira Dama, Rose Seba, como Presidente do partido em Votuporanga. “Gambale defendeu que o PODEMOS Votuporanga está no caminho certo tendo uma mulher como presidente do nosso partido e deixou claro que o diretório municipal ganha muita força com a Rose Seba. Fiz o convite ao deputado para estar visitando Votuporanga e solicitei apoio”, finalizou Chandelly.

LEGENDA: O vereador Léo Chandelly Protetor e o deputado federal Rodrigo Gambale, em seu gabinete na Câmara dos Deputados em Brasília: