Veículos se ‘encavalam’ em cruzamento de Fernandópolis

Um veículo ficou preso em cima do outro em um cruzamento próximo no bairro do Estádio em Fernandópolis. Um deles não obedeceu ao sinal de pare e acabou se chocando com o outro. O fato foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (12).

Unidades de resgate e Polícia Militar estiveram no local, onde o trânsito ficou parcialmente impedido. A área foi isolada até a chegada da perícia.

Não há informações de feridos.