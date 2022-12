Barracão é destruído por incêndio que atingiu casa em Castilho

Um incêndio destruiu um barracão na tarde da última quinta-feira (1º.dez), no bairro Urubupunga, na zona rural de Castilho/SP. A Brigada de Incêndio da cidade foi acionada por volta das 16h e conseguiu conter o fogo.

Os bombeiros informaram que as chamas estavam prestes a atingirem a cozinha da residência. No local, moram um casal e as duas netas. No momento do incêndio não havia ninguém na casa.

Segundo informações da Brigada, a família tinha ido para Castilho fazer compras. O fogo começou no fundo da casa onde tem um barracão de reciclagem. Os vizinhos sentiram cheiro de fio queimado e logo acionaram os bombeiros.

*Com informações da band