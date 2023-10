Incêndio de grandes proporções se alastra em galpão comercial

O Corpo de Bombeiros de São José do Rio Preto, no interior de SP, trabalha para controlar um incêndio que se alastrou por um galpão comercial que fica de esquina entre as ruas Dr. Raul Silva e Synésio de Melo Oliveira, próximo ao Instituto do Câncer, na tarde desta terça-feira (10/10), na região sul da cidade.SBT Interior

Ainda não há informações de como o incêndio começou. SBT Interior