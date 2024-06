Caso aconteceu em Novo Horizonte (SP). Mãe conta que soube da situação após a coordenadora da escola levar o menino até a casa da família com o dado ferido. Direção da escola diz que prestou apoio

Pouco tempo depois, o menino foi levado pela coordenadora da escola até a casa da família com o dedo ferido e sangrando. “Eu desci até em casa. No que eu cheguei em casa, a coordenadora chegou junto comigo. Ela me explicou que meu filho tinha machucado o dedo, por isso que ela tinha trazido ele, porque estava saindo muito sangue. Aí eu falei: mas como aconteceu? Ela me explicou meio por cima, aí eu pedi para ela me levar no hospital, porque não tinha como eu ir, eu estava a pé”, explica.