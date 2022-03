Veículo com placas de Votuporanga capota na rodovia Péricles Bellini em Nhandeara

ACIDENTE PERTO DE NHANDEARA:

Aconteceu na noite deste domingo, na rodovia Péricles Bellini, próximo ao viaduto de acesso ao município de Nhandeara. Um carro com placas de Votuporanga capotou e ficou no meio da pista, sendo atingido por outro veículo, cujo motorista não conseguiu desviar.

Os ocupantes do primeiro carro não foram encontrados no local do acidente. Duas pessoas do segundo carro tiveram ferimentos leves. As causas do acidente são investigadas.