Santa Casa de Votuporanga comemora Setembro Amarelo com simpósio

Eento contou com palestras sobre prevenção ao suicídio e teatro

A Santa Casa realizou, nesta quinta-feira (19/10), o 1° Simpósio de Prevenção ao Suicídio da Santa Casa de Votuporanga, um evento patrocinado pela UNIFEV, Senac e Complexo Santa Casa, que contou com palestras sobre prevenção ao suicídio, saúde mental, acolhimento e ciclo de vida.

O simpósio, que aconteceu no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, foi decorado com flores de papel confeccionadas por pacientes do CAPS. “Eventos como esse são fundamentais. Porque eles estão dentro de uma política de promoção de saúde mental, de abrir a possibilidade das pessoas falarem sobre saúde mental e pensar o quanto que ela é importante!”, explica a psicóloga Andressa Talpo Zacheo Vilalva, que palestrou no simpósio.

“O suicídio que começa muito antes do comportamento suicida. Ele se inicia nas vivências que o indivíduo tem ao longo de toda a vida. Por isso, hoje conversamos sobre os ciclos de vida, a importância das vivências e as experiências em cada uma desses ciclos que constitui um leque importante de ações de prevenção e saúde mental”, continua.

Para a Dra. Kelin Kinsui, especialista em psiquiatria, as estatísticas de suicídio no Brasil são preocupantes. Todos os dias, 30 pessoas são internadas após uma tentativa contra a própria vida no país, e uma morre a cada 45 minutos. “Para todas as pessoas que precisarem de ajuda, o SUS disponibiliza ajuda com a saúde mental, os CAPS ou mesmo a linha de frente. Temos também o Centro de Valorização a Vida, o CVV, que ajuda em caso de ideações suicidas, basta ligar no número 188”, diz a doutora.

Após as palestras, o grupo de teatro Cia Thauma de Teatro apresentou a peça ‘O Sonho de um Homem Ridículo’, uma adaptação do conto de Fiódor Dostoiévski, que aborda temas atuais que refletem a relação entre indivíduo e sociedade. A peça é adaptada e interpretada por Eduardo Pretel, com direção de Hélcio de Souza e sonoplastia de Giuliana Nogueira.

Estavam presentes o provedor da Santa Casa de Votuporanga Amaro Rodero, o coordenador do serviço de psicologia da Santa Casa, Igor Parise de Lima, a secretária de saúde Ivonete Félix do Nascimento e a primeira-dama, Rose Seba.

“A Santa Casa tem como missão não apenas cuidar da saúde física, mas também promover o bem-estar emocional de nossa comunidade. Falar sobre prevenção ao suicídio é um ato de responsabilidade social e humana, e tenho certeza de que juntos podemos construir um ambiente de acolhimento e proteção. Este simpósio é mais um passo importante nessa jornada, debatendo um tema sensível, mas que precisa ser discutido com responsabilidade e empatia”, discursou o provedor da Santa Casa de Votuporanga Amaro Rodero.

Ao final, foi aberta uma roda de conversa, na qual os presentes fizeram perguntas aos palestrantes e compartilharam um pouco mais sobre suas vivências como profissionais da saúde. “O evento foi um sucesso, agradeço a todos que compareceram, esperamos que os conhecimentos compartilhados aqui hoje possam chegar a quem mais precisa!”, finalizou Igor Parise de Lima.