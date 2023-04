Vestibulandos conhecem curso de Medicina em Votuporanga

Até experiência no moderno espaço de simulação realística com robôs de alta fidelidade da UNIFEV

A Unifev abriu as portas do Câmpus Centro para receber vestibulandos e seus familiares no 3º Workshop de Medicina, no último sábado (15/4). O objetivo foi apresentar a rotina do curso, os laboratórios e os espaços utilizados durante as aulas, os diferenciais que a estrutura da Instituição dispõe, o conteúdo programático e as metodologias ativas de ensino aprendizagem.

Os participantes de diversas cidades da região, incluindo outros estados, experimentaram na prática uma série de atividades guiadas por estudantes de Medicina e supervisionadas por professores.

Os pais e vestibulandos foram divididos em grupos para facilitar o trânsito pelas estações práticas nos laboratórios de anatomia, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, e no moderno espaço de simulação realística com robôs de altíssima fidelidade. “Os laboratórios, instalados no próprio câmpus, coloca à disposição uma das mais modernas estruturas de todo o país. Ambientes equipados para que os alunos de Medicina treinem suas habilidades e comportamentos antes do atendimento ao paciente”, destaca a coordenadora do curso, Profa. Ma. Elizabete Garcia Arroyo Marchi.

Uma das atividades que mais despertou a atenção dos vestibulandos foi realizada no Laboratório de Simulação Realística, onde eles conheceram os robôs que servem como apoio pedagógico para os cursos da área da saúde: METIMan, que propicia simulações realísticas de um homem na fase adulta; PediaSIM, que permite vivenciar situações como reanimação neonatal e cuidados com o recém-nascido; a Lucina e a Atena, que são pacientes obstétricas, que simulam a vida humana.

Vestibular de Medicina

O vestibular para a 12ª turma de Medicina Unifev está com as inscrições abertas até o dia 4 de maio. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/med2023. A prova será aplicada pela Fundação Vunesp no dia 28 de maio (domingo), em Votuporanga.