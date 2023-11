Aprevo faz doação de dieta nutricional para pacientes de diálise

Suplemento é indicado para pacientes com quadro de desnutrição; no total, foram entregues 1.050 dietas para o Hospital.

Contribuir com a assistência prestada pela Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga, com foco na qualidade, humanização e bem-estar. A Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo) é uma grande parceira da Instituição e vivencia os desafios diariamente, com sua atuação voluntária e solidária.

Recentemente, a Aprevo fez a doação de dieta nutricional oral para a Unidade de Diálise, indicada para pacientes que estão desnutridos. A colaboração foi realizada por parte da renda do evento Comida di Buteco, promovido pela Associação. “Queremos agradecer a todo o público presente no evento e também quem auxiliou direta e indiretamente. A Aprevo existe, graças ao apoio de vocês que entenderam nosso propósito de contribuir no processo de melhora do paciente”, disse o presidente Dimas Geraldo.

Foram entregues 1.050 dietas, que serão distribuídas para 30 pacientes. Cada um receberá 350 refeições orais, o equivalente a três meses. “Esse tipo de suplemento está disponível aos pacientes hospitalizados. Mas, nossos assistidos ambulatoriais, muitas vezes pelo custo, não conseguem ter acesso. Nossa nutricionista Paula Prado fez um levantamento dos pacientes que estavam desnutridos e se beneficiariam do suplemento. Foram selecionados 30 neste momento”, complementou a psicóloga Luciana Maranho.

O projeto visa ofertar o complemento alimentar, para os assistidos com quadros de desnutrição durante as sessões de hemodiálise (3x na semana) junto com o lanche já ofertado.

Paula destacou a importância desta doação. Dentre os fatores contribuintes para a depleção do estado nutricional nos pacientes em hemodiálise, estão os distúrbios do apetite, associados à redução na ingestão de proteínas e energia. “A desnutrição pode ocorrer em cerca de um terço dos pacientes que realizam diálise, podendo ser devido à ingestão alimentar inadequada, perdas excessivas, aumento do catabolismo proteico e acidose levando a taxas elevadas de morbidade e mortalidade”, afirmou.

A nutricionista explicou ainda sobre a Avaliação Subjetiva Global, sendo um modelo adaptado e validado para pacientes em diálise, pontuado de 1 a 7. Com base nessa pontuação, são classificados como bem nutridos, desnutrição leve, moderada e grave. “É realizada de rotina no setor de hemodiálise da Santa Casa de Votuporanga, para diagnóstico e tratamento da desnutrição. A terapia nutricional oral, uso de complemento alimentar hipercalórico, hiperproteico para renal em diálise é prescrita sempre que necessário, bem como outras estratégias para aumentar o valor calórico e proteico, porém nem sempre os pacientes e familiares conseguem adquirir o complemento alimentar, devido ao custo elevado. Sem dúvidas, uma importante colaboração nutricional, agradecemos a Aprevo por esse gesto”, destacou.