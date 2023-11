Secretaria da Cultura e Turismo segue com programação da 23ª Semana da Música

Apresentações iniciaram no último sábado (18) e vai até o dia 23 em diferentes locais; programação mesclará oficinas e shows de duplas, trios, bandas e corais.

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga segue com a programação da 23ª Semana da Música. As apresentações iniciaram no último sábado (18.nov) e seguem até quinta-feira (23).

Na tarde desta quarta-feira, a apresentação musical ocorreu no AME de Votuporanga com o “Trio Musical da Escola Municipal de Artes João Cornachione – Oscarito”. Já às 20h, o “Coral Canto Livre” se apresentou no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP Votuporanga)

Na quinta-feira (23), a partir das 9h30, o público quem estiver aguardando por atendimento no Pronto Atendimento do Pozzobon também vai poder conferir a apresentação do “Trio Musical da Escola Municipal de Artes”. E, para encerrar a semana, às 20h, quem se apresentará ao público será a tradicional “Banda Zequinha de Abreu”, na Praça São Bento.

“É importante ressaltar a importância de prestigiarmos nossos artistas locais. Entre as apresentações, estão músicos contemplados com o Programa Bolsa Cultura, a tradicional Banda Zequinha de Abreu, o Coral de Violas e também alunos da Escola Municipal de Artes”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.