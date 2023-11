Secretaria da Saúde alerta para entrada de novo tipo de vírus da Dengue em Votuporanga

Quatro casos confirmados de DENV3 acendem sinal de alerta; moradores devem manter seus quintais limpos e livres de objetos que possam acumular água

A Secretaria da Saúde de Votuporanga obteve a confirmação de quatro casos de Dengue do sorotipo 3, chamado de DENV3. O primeiro foi detectado em uma mulher, de 34 anos, que chamou a atenção por conta da intensidade dos sintomas clássicos da doença como febre, vômito, dor e manchas vermelhas pelo corpo, além de sangramento nasal e pela urina.

Nas ações de bloqueio, a Secretaria identificou outros sete casos suspeitos, cujas amostras foram colhidas e enviadas para análise. Dos sete, três foram confirmados para o tipo 3 da Dengue, sendo todas do sexo feminino, com 5, 31 e 46 anos. Todos os casos pertencem ao mesmo território, localizado em um bairro da região sul da cidade. As quatro pessoas estão em casa e passam bem. Além das ações de bloqueio a Secretaria da Saúde também realizou pulverização.

A partir destas confirmações, a Secretaria da Saúde seguirá com a coleta de amostras em outras regiões da cidade e envio para análise laboratorial para detectar se o vírus circula em mais locais ou se foi uma situação isolada.

Até o momento, Votuporanga possui 876 casos de dengue no município e 98 seguem em investigação.

Tipos de Dengue

Segundo informações da Secretaria da Saúde, não é possível falar da gravidade do sorotipo só pelas manifestações clínicas. Afinal, qualquer um dos sorotipos do vírus da dengue pode causar infecções assintomáticas, leves, graves ou óbitos. Apesar disso, os dados mostram que os sorotipos 2 e 3 são considerados mais virulentos. “Qualquer dos sorotipos pode causar dengue grave na primeira infecção, porém, na maior parte das vezes, os casos graves acontecem na segunda ou terceira infecção”, explicou a secretária Ivonete Félix.

Os sintomas são comuns para todas as variantes do vírus, incluindo febre, mialgia, cefaleia, dor retro orbital, náuseas, manchas avermelhadas pelo corpo (petéquia e exantema), entre outros. O importante é se atentar aos sinais de gravidade, como: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramentos (nariz, boca, urina ou fezes). Ao perceber qualquer sintoma, a orientação da Secretaria é para que o cidadão procure atendimento médico na unidade de saúde mais próxima.

Ações de combate

As ações desenvolvidas no combate à Dengue são contínuas em Votuporanga, com visitas casa a casa durante a semana e mutirões estratégicos realizados aos sábados, em bairros onde há maior incidência da doença. Inclusive, no último sábado (18/11) e no próximo (25/11), além dos dias 9 e 16 de dezembro, agentes de saúde percorrem as casas das 7h às 13h, como forma de conseguir entrar em residências que normalmente ficam vazias em horário de expediente durante a semana.

A secretária da Saúde chama a atenção da população para que permita a entrada dos agentes e que realize a limpeza de seus quintais diariamente. “É um trabalho de todos, um dever de cada cidadão, manter seus quintais e terrenos limpos, livres de objetos que possam acumular água”, reforçou Ivonete Félix.