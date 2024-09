Governo anuncia projeto para banir celulares de escolas públicas e privadas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O governo Lula está preparando um projeto para banir celulares em escolas. A medida será usada para tentar conter os prejuízos do excesso de uso de telas na infância e…

O governo Lula está preparando um projeto para banir celulares em escolas. A medida será usada para tentar conter os prejuízos do excesso de uso de telas na infância e na adolescência, e fará parte de um pacote de medidas, que deve ser anunciado em outubro.

“Nosso objetivo é oferecer às redes de ensino segurança jurídica para que possam implementar as ações que estudos internacionais já apontam como mais efetivas, no sentido do banimento total [de celulares]”, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana, à Folha de S. Paulo.

Ele afirma que o projeto de lei será criado por entender que uma recomendação para evitar o uso dos aparelhos nas escolas “seria muito frágil”. “Os estudos mostram que o banimento tem impacto positivo não apenas na atenção em sala de aula e no desempenho dos estudantes, mas também na saúde mental dos professores”, prosseguiu.

Camilo ainda cita um relatório da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) que apontou que a restrição dos aparelhos em escolas tem evitado dificuldades de aprendizado e problemas de saúde mental.

“O relatório mostrou que um entre quatro países já proíbem ou têm política de redução de celular em sala de aula”, acrescenta.

Para o ministro, o banimento de celulares deve ser total, incluindo nos intervalos entre aulas. A medida seria uma forma de ajudar no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a reduzir o cyberbullying. A proibição irá incluir escolas públicas e privadas.