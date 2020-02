Carteiras da OAB são entregues a egressos do curso de Direito da UNIFEV

Em sessão solene, realizada na 66ª subseção de Votuporanga da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), egressos do curso de Direito da UNIFEV receberam suas carteiras para o exercício da profissão. A cerimônia foi realizada na tarde de ontem (dia 13) e contou, ao todo, com 20 novos advogados, sendo 17 deles ex-alunos da Instituição.

Na ocasião, estiveram presentes o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos; o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o coordenador da graduação, Prof. Me. André Luís Herrera; autoridades; egressos do Centro Universitário de Votuporanga; e seus familiares.

Segundo o Reitor, o exercício da profissão é um poder que deverá ser utilizado em prol daqueles que futuramente irão precisar. “Que vocês usem o poder de ser humano, intelectual, de pessoa dotada de conhecimento, para atuar a favor de quem precisa, com ética, justiça, igualdade e liberdade”, enfatizou.

Uma nova sessão será marcada para o próximo mês, ocasião em que mais egressos receberão suas carteirinhas da OAB.