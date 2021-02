As unidades escolares definirão o cronograma com os dias em que cada aluno deverá comparecer à escola e enviarão aos pais ou responsáveis até o final desta semana. O Protocolo de Retorno

às Aulas Presenciais bem como o Decreto 13.133, de 19 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o retorno das atividades presenciais estão disponíveis na edição extra do Diário Oficial Eletrônico do dia 19 de fevereiro. Para consultar basta acessar o link no site da Prefeitura: https://www.dosp.com.br/exibe_do.php?i=MTUyMzk3.

As crianças irão à escola de forma alternada, em rodízio. “Desta forma, iremos experenciar o retorno de maneira responsável porque precisamos garantir segurança para os alunos e também para todos os colaboradores que lidam diretamente com as nossas crianças”, afirmou o secretário municipal da Educação, Marcelo Batista.

Segundo o secretário, para o retorno gradual foram observados os parâmetros de classificação epidemiológica no Plano São Paulo, portanto, as novas medidas podem ser alteradas a qualquer momento, em observância à evolução da situação epidemiológica do Estado de São Paulo e das recomendações da área de saúde.

No período de 01 a 05 de março, serão ofertadas aos estudantes as seguintes ações, sem prejuízo de outras: acolhimento, atividades para exercitar a prática dos protocolos sanitários e orientações de apoio para o uso de equipamentos e acesso às aplicações e ferramentas tecnológicas.

Kits individuais

Todas as unidades escolares entregarão kit individual de máscara e álcool gel para os alunos que precisarem e também um kit básico de materiais escolares para crianças em situações de risco ou vulnerabilidade. “Sabemos que alguns pais perderam o emprego durante a pandemia e que precisam desse apoio do Poder Público. Contamos com a sensibilidade dos nossos gestores, em especial, do prefeito Jorge Seba, que permitiu a aquisição desses kits para que as escolas entreguem aos alunos que mais necessitam”, explicou Marcelo. Os pais interessados podem solicitar esse kit diretamente na unidade escolar, válido para ensino presencial ou remoto.

Em uma live realizada pela Secretaria Municipal da Educação, na última segunda-feira (22), para esclarecer todas as dúvidas dos pais ou responsáveis, o secretário alertou que a família que realizar alguma viagem a partir de 1º de março, ao retornar, deverá manter a criança uma semana de quarentena em casa antes de voltar às atividades presenciais na escola. Qualquer sintoma de síndrome gripal por qualquer pessoa da residência do aluno, ou do próprio aluno, a orientação é para que a criança também não compareça à escola. “Estamos vivendo um novo momento no mundo todo. Precisamos conscientizar nossas crianças da importância desses cuidados com eles mesmos e, consequentemente, com o restante da família. Viveremos um retorno diferente, sem contato, individualizado, respeitando todos os protocolos que a Vigilância Sanitária define como importantes e essenciais. Este movimento vem sendo planejado há muito tempo e estamos preparados para retomar as atividades gradativamente”, finalizou Marcelo.