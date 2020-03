Um espaço foi desenvolvido no site da Prefeitura para disponibilizar material aos alunos, já que as aulas e atividades escolares municipais, bem como o transporte de alunos foram suspensos em caráter preventivo. As ações de distanciamento social prezam pelo bem-estar de alunos e seus familiares, professores e demais servidores.

Desta forma, para não haver interrupção do processo de ensino-aprendizagem, a Secretaria Municipal da Educação recomendou a adoção de atividades pedagógicas na modalidade virtual, de forma a amenizar os impactos negativos que a suspensão de aulas presenciais pode acarretar aos alunos.

A Pasta recomenda às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino a utilização da Plataforma online, onde alunos, de todo o Brasil, estudam disciplinas escolares de forma interativa. Para utilizar, basta acessar o site (http://www.votuporanga.sp. gov.br/n/publicacao/?x= educacaoculturaeturismo&p= 202032691614-atividades- extras-complementares-2020-um- jeito-seedu-pra-vc-poder- ficar-em-casa-junto-com-sua- familia-), e digitar login e senha.

O ensino se dá na base de tarefas interativas que correspondem ao programa escolar e se baseiam em situações do dia a dia. Em caso de acerto, o aluno passa para o exercício seguinte. Em caso de erro, o aluno recebe ajuda que o levará à resposta correta. No momento, a plataforma dispõe de cursos de matemática e inglês para alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

O Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, afirmou que “neste momento, devemos prezar pelo bem-estar de alunos, professores e demais servidores. Sugerimos a integração dos alunos nas atividades da Plataforma Online no site da Prefeitura, que foi criada especialmente para enriquecer o universo infantil e desenvolver ainda mais a aprendizagem das crianças e adolescentes. Essa ação não é obrigatória, porém é de grande importância para o desenvolvimento educacional dos nossos alunos”.

Vale ressaltar que famílias que não possuírem acesso à internet devem se atentar às orientações da Unidade Escolar em que a criança estuda. A Secretaria Municipal da Educação servirá de ponto de apoio para distribuição de atividades impressas para essas famílias. O telefone para agendamento de retirada de atividades extras impressas é o (17) 3405-9750.