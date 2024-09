10º Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga acontece neste domingo

Neste domingo (22/9), a comissão Amigos e Voluntários realiza o aguardado 10º Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga. O evento, que já se tornou uma importante tradição solidária, começa às 11h30 no Sindicato Rural de Votuporanga e promete reunir a comunidade em uma grande ação de apoio à instituição.

Com mais de 100 lotes à disposição, o leilão vai muito além da oferta de animais. Itens valiosos e diversificados estarão à venda, como um chapéu feminino, um relógio Emporio Armani, dois sofás, um cocho de sal, um bebedouro, uma carreta agrícola basculante, entre outros produtos, ampliando as possibilidades de participação para todos os gostos e perfis.

O público poderá saborear um delicioso almoço, composto por espetos, pão com carne e bebidas, em um ambiente familiar e climatizado.

O destaque do evento é a solidariedade: toda a renda obtida será destinada à Santa Casa de Votuporanga, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços essenciais oferecidos pelo Hospital à comunidade.

Esta 10ª edição é um marco especial, que reflete a importância do trabalho árduo e comprometido dos voluntários, que ao longo dos anos têm sido fundamentais para viabilizar melhorias na estrutura do Hospital, como a revitalização da pediatria, reformas da ala F, no Centro Cirúrgico e aquisição de equipamentos de última geração.

A comissão Amigos e voluntários convida a população a participar desse grande evento, que une a comunidade em torno de uma causa nobre. Venha colaborar, aproveitar o leilão e o almoço, e, juntos, continuar fortalecendo essa instituição tão essencial para a saúde de Votuporanga e região. Sua presença faz a diferença!