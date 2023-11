“Saúde que dá Prêmios”: contemplados são do bairro Chácara das Paineiras

Moradores colaboram com a Santa Casa e receberam uma TV e celulares da campanha do Hospital, em parceria com a Saev Ambiental

Os votuporanguenses são grandes parceiros da Santa Casa e auxiliam na missão diária de salvar vidas. Com a campanha “Saúde que dá Prêmios”, Hospital e a população se unem para juntos atender os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com qualidade e humanização.

A iniciativa é promovida pela Instituição, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev. Com doação na conta de água, o morador contribui com a Santa Casa e ainda concorre a uma TV novinha todos os meses. Seus vizinhos – que também participam da ação – são contemplados com um celular cada.

Neste mês, o endereço sorteado foi a Rua Guerche, no bairro Chácara das Paineiras. Maria do Carmo M. Campo ganhou a televisão. “Fico feliz de ser contemplada, porque a Santa Casa merece ser ajudada, pois quando precisei de lá, fui sempre bem tratada. Então, eu agradeço muito”, afirmou.

A vizinha Myriam Hernandez Morano de Castro ganhou um celular. “Sou paciente do Hospital, gosto muito de lá. Trabalhei por 23 anos como voluntária, então tenho um apreço total. Essa contribuição que vai para a Santa Casa foi do meu marido. Há anos que a gente paga. Eu não parei, ele faleceu e continuei porque o atendimento é muito bom, os médicos também são responsáveis, e eu agradeço. Não vou parar de contribuir”, disse.

Dona Myriam recordou da sua atuação na Santa Casa. “Trabalhava terça e quinta-feira na parte de religião. Sou católica. Nós éramos em 8 pessoas, entrávamos em todos os quartos, inclusive na UTI uma vez por mês. A gente tinha autorização para orar para os pacientes. Eu só parei porque meu marido ficou doente. Se a gente pode, é nossa obrigação, como diz o Pai Celestial. O nosso próximo mais próximo é a família. Tendo tudo com a família, você tem condições de ajudar o próximo, que é um irmão mais longe”, destacou.

Josefa Romera Molina também participa da campanha e foi contemplada com um celular. “Quando começou o projeto, eu aderi. Se cada um colaborasse com o que pudesse, ia ajudar muito a Santa Casa, porque eles precisam muito”, disse.

A campanha

Contribuir com a campanha “Saúde que dá Prêmios” é simples: o cadastro pode ser efetuado junto ao Setor de Captação de Recursos ou pelo 0800 770 19 50, na Saev Ambiental. O morador já está automaticamente cadastrado para concorrer aos prêmios sorteados.

A renda é direcionada para a manutenção dos atendimentos do SUS, sendo revertidos para a compra de medicamentos, materiais hospitalares e muito mais. Participe e salve vidas!