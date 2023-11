Morador de Pontes Gestal faz doação para Santa Casa de Votuporanga

Foram aproximadamente 100 quilos de abóboras



Receber doações representa muito, especialmente para a Santa Casa de Votuporanga. Reflete diretamente nos atendimentos a centenas de pacientes de mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.



O morador de Pontes Gestal, Márcio dos Santos Reis, fez uma colaboração com o Hospital. Ele entregou aproximadamente 100 quilos de abóboras, produzidas em sua chácara, com o coração repleto de gratidão. “A motivação é a gratidão que temos pela Instituição em que todas as vezes que precisamos sempre fomos muito bem atendidos e também diante do papel que a Santa Casa exerce para a população. Essa doação é uma pequena oferta para expressar nosso amor que todos da nossa família sentimos pela Santa Casa”, contou a filha Thairine Borges Santini.



As abóboras foram direcionadas para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Uma dieta rica em legumes e verduras auxilia na recuperação dos assistidos.



O responsável pela Captação de Recursos, Rosemir Lopes, mais conhecido como Milão, agradeceu a contribuição. “A Santa Casa conta com apoio da comunidade para manter os atendimentos. Toda ajuda é bem-vinda. Agradecemos Márcio pelo carinho e pela gratidão. Estamos à disposição para cuidar com o nosso melhor”, finalizou.