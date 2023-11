Elaine Cecília Gatto é ex-aluna do curso de Engenharia de Computação; defesa foi realizada em 14 de novembro

Egressa de Engenharia de Computação da Unifev, Elaine Cecília Gatto foi aprovada em sua de tese de doutorado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A defesa da pesquisa, intitulada “Community Detection for Multi-Label Classification” foi realizada no dia 14 de novembro.

A tese foi avaliada por uma banca composta pelos professores Dr. Diego Furtado Silva, Dra. Gisele Pappa, Dr. Alexandre Plastino e Dr. Luiz Henrique de Campos Merschmann. A orientação do trabalho foi do Prof. Dr. Ricardo Cerri e do co-orientador Prof. Dr. Mauri Ferrandin.

Elaine realizou seu doutorado por meio de um programa de estudos em formato sanduíche, ou seja, parte da sua pesquisa foi desenvolvida na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, onde recebeu a orientação da renomada pesquisadora Prof. Dr. Celine Vens e pelo co-orientador Prof. Me. Felipe Kenji Nakano.

A engenheira também teve a oportunidade de participar da Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS), promovida em Belo Horizonte, em setembro, oportunidade na qual ela venceu, em segundo lugar, o prêmio Best Paper Runner-Up Award, competindo com aproximadamente 180 artigos.

“Foram 4 anos e 9 meses de muita luta, dedicação, aprendizado, conquistas e evolução como pessoa e profissional. Agradeço, do fundo do meu coração, a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida e torceram pelo meu sucesso. Acreditem, vocês foram fundamentais” celebrou.