Uma gestante deu à luz, na sexta-feira, 4, em na Unidade Básica de Saúde (UBS) Hélio Reis Ramires, em Catiguá. Segundo a Prefeitura do município, que fica a 49 km de Rio Preto, este foi o primeiro parto humanizado realizado na história do posto de saúde.

De acordo com o Executivo, Evanete Gomes Peixoto Amaral deu entrada na unidade em trabalho de parto, que foi realizado com êxito, resultando no nascimento do pequeno Gael.