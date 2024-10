Vale a taça! Monte Azul e CAV decidem o título da Copa Paulista neste sábado

No jogo da ida, o Pantera Alvinegro venceu, por 1 a 0, e está na vantagem para conquistar o bicampeonato. Duelo que ocorre às 15h, no Maião, em Mirassol, terá transmissão ao vivo da TV Cultura, Record/R7/Playplus e YouTube Futebol Paulista.

O Clube Atlético Votuporanguense tem neste sábado (12.out), às 15h, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol/SP, contra o Monte Azul, a oportunidade de conquistar o tão sonhado bicampeonato da Copa Paulista, e de quebra, faturar a vaga no Brasileirão Série D de 2025.

No jogo de ida, no sábado passado, na Arena Plínio Marin, diante de 3.039 pagantes, o CAV venceu por 1 a 0, com gol de Wendel Júnior em cobrança de penalidade, aos 37 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Pantera Alvinegro tem vantagem mínima para o jogo da volta, podendo até empatar para ficar com o título. Em caso de vitória do Monte Azul por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Nesta semana, o técnico Rogério Corrêa fez questão de afastar qualquer comodismo com o critério da vantagem mínima e foi categórico: “A vantagem é muito importante neste momento. Nós sabíamos que jogaríamos dentro da nossa casa e precisávamos dela. Todos os jogos da A3 e a primeira fase das oitavas, quartas e semi, nós decidimos em casa, agora vamos decidir fora então precisaríamos ter a vantagem. Nós buscamos o tempo todo, lutamos o tempo inteiro, conseguimos um placar simples, mas não temos que pensar nisso agora não. Temos que jogar o segundo duelo buscando ganhar de novo e deixar essa vantagem para o final do jogo”, projetou.

O comandante também fez um balanço do jogo de ida, disputado na Arena Plínio Marin no último sábado: “Foi um grande jogo, eu saí dele um pouco chateado, achava que poderíamos ser melhores em algumas ideias. Mas eu assisti o jogo depois, busquei os números e com mais calma vi as coisas diferentes. A equipe fez um grande jogo, buscou o tempo todo o gol, buscamos a vitória e conseguimos. É importante isso do nosso time de não desistirmos nunca, independente do que aconteça. Tivemos vários cenários diferentes na competição, perdemos jogos, buscamos o empate, acho que esse jogo foi isso, acreditar até o final.”

Com contrato renovado até o fim do Paulistão Série A2 de 2025, Rogério completará três anos no comando do Pantera e falou sobre o futuro da equipe: “O projeto do clube para os próximos anos será gigantesco; é um clube que está crescendo. O mais importante é que a mudança está acontecendo de dentro para fora. O clube mudou alguns processos e vem melhorando a cada dia, não só para quem trabalha aqui, mas também para os torcedores, sempre pensando na cidade. Esperamos que o clube cresça, suba de divisão e dispute a A1 pela primeira vez. Isso tudo pode ajudar no crescimento do clube.”

“Sabemos como foi o primeiro jogo: um jogo difícil, complicado. Final é assim, decidida em detalhes. Vamos nos preparar nesta semana para que possamos fazer um jogo brilhante e conquistar o título”, concluiu.

Para esse derradeiro duelo que pode encerrar um ciclo de 2024 perfeito para o CAV, com a conquista de Paulistão A3 e o acesso à Série A2 de 2025, além do possível título da Copa Paulista e a vaga no Brasileirão Série D da próxima temporada – desejo expressado pela Diretoria do Votuporanguense – o comandante conta com as voltas de Gabriel Barbato e Reinaldo Júnior, expulsos na confusão pós-jogo que classificou o Pantera Alvinegro contra a Portuguesa na Toca.

Após o último treino na Arena Plínio Marin nesta sexta-feira, o elenco embarcou para São José Rio Preto/SP, onde ficará concentrado para a finalíssima.

Vale ressaltar que a disputa ocorre longe de Monte Azul Paulista porque o Estádio Otacília Patrício Arroyo foi vetado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) por conta de irregularidades no gramado.

Retrospecto geral

Campeão em 2018, o Votuporanguense tem a vantagem de jogar pelo empate para ficar com o segundo título da competição de sua história. Das sete partidas como visitante, o clube de Votuporanga só foi derrotado em duas oportunidades, e em ambas por um gol de diferença. Nos outros cinco confrontos, foram três vitórias e dois empates.

Já o Monte Azul, o título, se alcançado, seria o primeiro título da competição de sua história, o Monte Azul tem que vencer por dois ou mais gols. Caso vença por um gol de diferença, a definição do campeão será nos pênaltis. Em busca da taça inédita, o Monte Azul conta com um retrospecto positivo como mandante. Das sete partidas até o momento, conquistou seis vitórias e um empate. Apesar do cenário favorável, o Azulão não venceu nenhum confronto em casa por dois ou mais gols, resultado que culminaria no título de forma direta.

Em toda a história, apenas três confrontos colocaram os clubes frente à frente. Curiosamente, o embate do último fim de semana marcou a primeira vitória de um mandante na disputa entre CAV e Monte Azul.

Em 2016, o Votuporanguense venceu o Monte Azul, em Monte Azul Paulista, pela Série A2, por 2 a 0. Quatro anos depois, também na Série A2, foi a vez do Azulão superar o Pantera Alvinegro, por 3 a 1, em duelo ocorrido em Votuporanga.

Arbitragem escalada pela FPF

De acordo com a Federação Paulista de Futebol, a finalíssima ficará sob responsabilidade do árbitro Lucas Canetto Bellote, que assistido por Evandro de Melo Lima e Tatiane Saciolotti dos Santos Camargo; o 4º árbitro será Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, já o posto de 5º árbitro ficará sob a tutela de Izabelle de Oliveira.

Para o VAR, a FPF escalou Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que será assistido por Fabrício Porfírio de Moura e Adeli Mara Monteiro.

Ingressos

Os ingressos para a finalíssima começaram a ser vendidos na terça-feira, no site https://www.totalticket.com.br/evento/23933 O torcedor interessado deverá realizar a compra no setor destinado à torcida do Votuporanguense (Arquibancada S4 Amarela). O valor do ingresso será de R$ 50 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada). A comprovação da meia-entrada será pedida na entrada do estádio. Tem direito a meia entrada: estudantes, professores e aposentados.

Segundo o apurado, a bilheteria será aberta às 13h, duas horas antes do início da partida. A entrada da torcida do Pantera Alvinegra será feita pelo Portão 4. A torcida deverá se concentrar na Rua São Vicente de Paula.

Sobre a Copa Paulista

Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), desde a edição de 1999 a Copa Paulista é disputada no formato atual. O maior campeão do torneio é o Paulista, de Jundiaí, com três títulos (1999, 2010 e 2011), seguido de XV de Piracicaba (2016 e 2022), São Bernardo (2013 e 2021), Ferroviária (2006 e 2017), Noroeste (2005 e 2012), Santo André (2003 e 2014) e São Bento (1985 e 2002), todos campeões duas vezes.

O último clube a vencer por dois anos consecutivos a competição foi o Paulista, em 2010 e 2011. De lá para cá, nenhum time conseguiu este feito novamente, sendo os campeões: Noroeste (2012); São Bernardo (2013 e 2021); Santo André (2014); Linense (2015); XV de Piracicaba (2016 e 2022); Ferroviária (2017); Votuporanguense (2018); São Caetano (2019); Portuguesa (2020); e Portuguesa Santista (2023). Diário de Votuporanga