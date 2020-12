Atleta do Centro de Formação é vice-campeã da ‘Travessia a Nado do Canal de Pereira Barreto’

A competição aconteceu no domingo (6); a atleta Julia de Paula Oliveira foi a única representante do Centro de Formação

O Centro de Formação Esportiva de Votuporanga continua a colher, com seus atletas, conquistas importantes no cenário nacional da natação. Desta vez, Julia de Paula Oliveira foi vice-campeã da 14ª Travessia a Nado do Canal de Pereira Barreto, no último domingo (06), sendo a única representante da cidade na competição.

Julia ficou em segundo lugar na categoria Infantil Feminino II, na prova de 9 km. Após a ótima classificação, ela já se prepara para a próxima competição com chances de medalhas nas piscinas do Campeonato Paulista 2020, que acontece dos dias 16 a 19 de dezembro, em Bauru.

A travessia do canal é considerada uma das provas mais tradicionais do estado e neste ano teve a participação de 75 nadadores. A prova foi dividida em três percursos: 1000m, 3000m e 9600m (que é a extensão total do canal que liga os reservatórios de Ilha Solteira e Três Irmãos).

Normalmente a travessia de Pereira Barreto é uma das últimas provas do ano, mas por conta da pandemia, essa foi a única competição do tipo que a Federação Aquática Paulista conseguiu realizar até agora e para isso alguns cuidados foram tomados, como reduzir o número de participantes.

Próximo campeonato

Assim como Julia, mais 14 atletas do Centro de Formação Esportiva Natação Votuporanga, que tiveram ótimos resultados nos regionais, participarão do Campeonato Paulista, nos dias 16 a 19, em Bauru.

Segundo o coordenador, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, as conquistas dos atletas e os ótimos desempenhos em campeonatos pelo estado são resultado do trabalho do Centro de Formação. “São indícios bons de que estamos com atletas de alto nível, melhorando a cada vez”, disse.

A Natação

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.