Cavinho vence o Olímpia pela União Cup

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O Votuporanguense segue seu ‘tour’ longe da Arena Plínio Marin e visitará o Rio Preto na próxima rodada.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) segue sua trajetória na União Cup 2023 e nesta quinta-feira (5.out) visitou e venceu o Olímpia, em jogos disputados no Estádio Municipal Tocalino e Sá, em Guaraci/SP.

Com a bola rolando, o Cavinho segurou o empate sem gols no sub-10; em seguida, o imbatível sub-12 da Pantera Alvinegra venceu por 1 a 0 – somando cinco vitórias em cinco partidas disputadas no torneio.

Para fechar a rodada, o sub-14 também empatava sem gols, quando aos 15 minutos do segundo tempo a luz apagou, uma queda na energia elétrica deixou o estádio sem iluminação e o jogo foi interrompido. Desta forma, cada equipe somou um ponto na tabela.

Na próxima rodada, no sábado (14), o Cavinho segue seu ‘tour’ longe da Arena Plínio Marin, quando visitará o Rio Preto. Em seguida o Votuporanguense fará seu terceiro jogo fora de seus domínios, contra o Barretos. Diário de Votuporanga