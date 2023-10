Ao g1, Monique Valentim conta que tudo começou quando João Vitor ainda tinha quatro meses. Após a licença-maternidade, a mãe teve que voltar a trabalhar no começo da pandemia. Com o medo de voltar a trabalhar e deixar o bebê em casa, o leite começou a secar e foi quando a pediatra orientou a entrar com fórmula no período noturno. Foi então que aconteceu a primeira anafilaxia. “A hora que nós entramos no quarto, pegamos ele no berço. O João estava desacordado, com o olho todo inchado, com a linguinha roxa, mão e pé roxinho, gelado. Ele não chorou, ele ainda respirava, mas ele estava totalmente mole, entregue.”