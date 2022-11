Novembro Azul: médica da Santa Casa de Votuporanga alerta para o câncer de próstata

Médica oncologista, Dra. Julia Cordeiro, deu detalhes da doença com sintomas e tratamento

Após todas as atenções estarem voltadas ao câncer de mama, o Novembro Azul chega para ajudar na conscientização sobre o câncer de próstata. A campanha chama a atenção para a saúde do homem, em particular aos sinais e sintomas da patologia e suas formas de prevenção e diagnóstico precoce.

A médica responsável pelo Ambulatório de Oncologia da Santa Casa, Dra. Julia Cordeiro, explicou sobre a doença. “A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen, situada logo abaixo da bexiga e à frente do reto (parte final do intestino grosso). No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens”, disse.

No Brasil, estimam-se 65.840 casos novos de câncer de próstata. Esse valor corresponde a um risco estimado de 62,95 novos diagnósticos a cada 100 mil homens.



O que aumenta o risco

Dra. ressaltou que a idade é um fator de risco importante, após os 50 anos, além de pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos, fatores genéticos (hereditários) e hábitos alimentares ou estilo de vida. “Excesso de gordura corporal aumenta o risco da doença avançado, além de exposições a aminas aromáticas (comuns nas indústrias química, mecânica e de transformação de alumínio), arsênio (usado como conservante de madeira e como agrotóxico), produtos de petróleo, motor de escape de veículo, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), fuligem e dioxinas”, complementou.

Sinais e Sintomas

A médica frisou que o câncer da próstata tem evolução silenciosa. “Quando apresenta sintomas, pode ser: dificuldade de urinar, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite, dor óssea, infecção generalizada ou insuficiência renal”, disse.

Rotina de Cuidados

“É fundamental uma rotina de cuidados, desde a prática de exercícios e alimentação saudável até a realização de exames anuais, para checagem de glicose e colesterol. A partir dos 45 anos, os homens devem fazer anualmente o PSA [antígeno prostático específico] para identificar o câncer de próstata, e colonoscopia, para prevenção do câncer de intestino grosso”, alertou.

Tratamento

Entretanto, diagnosticado em estágio inicial, ainda bem localizado, o câncer de próstata é bastante tratável. “A cirurgia, radioterapia e até mesmo observação vigilante (em algumas situações especiais) podem ser recomendados. Podendo ser ainda combinação com tratamento hormonal”, salientou a profissional.

A escolha do tratamento mais adequado deve ser individualizada e definida após médico e paciente discutirem os riscos e benefícios de cada um. A Santa Casa possui o Ambulatório de Oncologia, que disponibiliza tratamento desde diagnóstico, segmento e tratamento quimioterápico.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h18. O espaço é confortável e acolhedor para tratar, ainda melhor, os usuários. A estrutura é composta de recepção, sala de infusão, armazenamento de quimioterápico, sala de atendimento da equipe multiprofissional, além de consultório do oncologista clínico.