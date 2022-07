No dia 12 de julho, o paciente apresentou sintomas da doença e procurou atendimento no posto de saúde de Bady Bassitt, mas foi encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto e submetido a exames que confirmaram a doença.

Ainda de acordo com o município, o paciente está isolado, em tratamento domiciliar e é monitorado pela equipe da Saúde da cidade.

A Secretaria de Estado da Saúde, que confirmou o registro na cidade, sendo este o primeiro da região, disse que o estado contabiliza 304 casos confirmados da doença. São 260 na capital paulista e os demais no interior.

Em nota, a secretaria afirmou também que todos os pacientes apresentam boa evolução do quadro e são acompanhados pelas vigilâncias epidemiológicas dos respectivos municípios, com apoio do Estado.