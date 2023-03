Secretaria de Saúde de Valentim Gentil promove manhã de prevenção para família

No último sábado (25/03), as Estratégias Saúde da Família (Centro, CDHU e Ypê) ficaram abertas das 8h às 12h para atendimentos as famílias.

As ações realizadas foram: – atualização da caderneta de vacinação (rotina e Covid-19); coleta de Papa Nicolau; testes rápidos para sífilis, HIV e Hepatites; avaliação odontológica; aferição de pressão arterial e dextro.