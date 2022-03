O Votuporanguense vem numa sequência de várias derrotas para Capivariano, São Bernardo, São José e Suzano. Portanto, a palavra de ordem no Plinio Marin é buscar a recuperação no campeonato a todo custo. Para este jogo, o técnico do Votuporanguense, Rodrigo Cabral, deve mexer no time em relação ao jogo passado. O atacante Léo Santos que estava no Ypiranga de Erechim deve chegar para reforçar a equipe. Outro nome cogitado é o do atacante João Marcos que estava no futebol mineiro. Em relação ao time, Abraão e Anderson cumprem suspensão e não jogam, Henrique e Murilo voltam de suspensão e o goleiro Tales é dúvida.

Naça

No Nacional a situação não é diferente. O clube da Rua Comendador Souza vem de empate diante do Capivariano e duas derrotas para Barretos e Sertãozinho. Com 18 pontos para disputar, o foco no Nacional é começar a vencer para tirar a equipe da zona da degola. Para este jogo, o técnico Ricardo Silva pode realizar mudanças, mas o time só sai minutos antes do jogo.

Por: Rivail Oliveira, 04/03/2022 – futebolinterior.com.br

Foto: Rafael Bento/CAV