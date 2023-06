O Corinthians conseguiu uma virada impressionante e avançou às quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Atlético-MG por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, e eliminar o rival nos pênaltis após nova vitória (3 x 1).

Considerado azarão depois da derrota por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas, no Mineirão, o Timão jogou muito na volta, pressionou o rival e marcou no tempo normal com Matheus Bidu e Róger Guedes (este um golaço, sozinho, na marra!).

Nos pênaltis, o time de Vanderlei Luxemburgo também foi mais eficiente: Cássio pegou a cobrança de Hulk, enquanto Edenilson acertou o travessão e Battaglia chutou por cima. No Corinthians, só Yuri Alberto errou, e Maycon fez o gol decisivo para a classificação.

Como fica?