Kethelen Alves Nascimento, de 20 anos, estudante da graduação em Pedagogia, recebeu bolsa de 100%

O Programa Bolsa Comunitária, do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, já impactou dezenas de pessoas ao longo dos últimos três anos. Kethelen Alves Nascimento, de 20 anos, está no sexto período da graduação em Pedagogia, beneficiada com uma bolsa de 100% no processo seletivo para ingressantes do ano letivo de 2022.

Kethelen sempre desejou atuar na educação. Assim que concluiu o Ensino Médio, em 2020, teve a intenção de cursar Letras, mas, devido às condições financeiras da família, optou por fazer o Magistério em sua cidade, Américo de Campos.

Em 2021, a Unifev lançou o Bolsa Comunitária, uma iniciativa inédita, promovida pela Instituição, que concedeu as primeiras 39 bolsas de estudo direcionadas a jovens de baixa renda residentes nos municípios parceiros. No mesmo ano, uma amiga inscreveu Kethelen, que foi chamada para a segunda fase da triagem.

No processo de escolha do curso para ser contemplada, a universitária, que tem a educação como uma missão de vida, optou pela Pedagogia. “Foi a melhor escolha que já fiz. Já trabalho na área, atualmente, como professora de apoio de uma criança autista e a faculdade me dá muito embasamento no aspecto da inclusão, principalmente na troca entre professor e aluno”, explicou.

Primeira de sua família a ingressar na faculdade, Kethelen relatou que sempre quis fazer o Ensino superior. “Para minha família como um todo foi motivo de muita felicidade. Hoje tenho mais familiares que estudam aqui na Unifev também. Sou muito grata”, relatou.

Durante a entrevista a baiana relatou que foi vítima de xenofobia na infância e compartilhou como foi importante para ela o atendimento humanizado e afetuoso que recebeu por parte da Instituição. “E bem interessante pensar que desde o início do processo da Bolsa Comunitária eu me senti acolhida. Sempre foi tranquilo e bem esclarecido, diferente de quando eu era criança e entrei na escola aqui no estado de São Paulo. Hoje, como futura professora, penso como vou trabalhar uma criança nas condições que eu estava”, evidenciou.

A Bolsa Comunitária da Unifev desempenhou um papel essencial na vida da Kethelen e de outros estudantes ao viabilizar o ensino de qualidade que verdadeiramente transforma sonhos em realidade e contribui para a formação de profissionais capacitados e cidadãos mais conscientes.

“A Unifev representa a oportunidade de crescimento, sempre vai estar na minha história. A Unifev transforma vidas e nós temos que ter gratidão pela instituição, pelo ensino, pelos bons profissionais e pelos bons alunos”, concluiu.

