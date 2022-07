Oportunidade de emprego: Prefeitura prorroga inscrições para contratar profissionais para cursos livres na Educação

São cinco modalidades totalizando 15 vagas; inscrições seguem até o dia 29 de julho

Foi prorrogado o período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2022 que prevê a contratação temporária de Técnicos em Educação para atuarem nas escolas municipais sob coordenação da Secretaria da Educação. No total, são 15 vagas distribuídas entre: Informática (5 vagas), Capoeira (4 vagas), Dança (2 vagas), Teatro (2 vagas) e Artes Musicais (2 vagas).

Os candidatos aprovados serão contratados temporariamente pelo prazo de um ano. O edital com o novo prazo das inscrições foi publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (21/7) e pode ser conferido pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjcwNDg3

Interessados podem se inscrever até o dia 29 de julho, exclusivamente pelo site da empresa organizadora www.publiconsult.com.br , no valor de R$60 cada especialidade.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, está com previsão de realização no dia 7 de agosto. Mais detalhes serão divulgados posteriormente também no Diário Oficial Eletrônico e no site da empresa organizadora.

Mais informações podem ser obtidas no site da empresa Publiconsult, no ícone ‘Fale Conosco – Suporte ao Candidato’.