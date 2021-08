Conhecido por seu jeito irreverente, conferencista participará de evento on-line, aberto a toda a comunidade, nesta terça-feira (dia 10), às 19h30.

Nesta terça-feira (dia 10), a UNIFEV convida toda a comunidade acadêmica e população para participar de uma palestra on-line de volta às aulas, com o convidado especial João Roberto Gretz, mais conhecido como Professor Gretz.

Famoso por seu jeito irreverente, o conferencista abordará o tema Educação na atualidade, a partir das 19h30, com transmissão ao vivo pelo YouTube (Unifev Votuporanga) e pela TV Unifev (canal 53). Alunos da Instituição também podem acompanhar o evento pela plataforma Teams.

De acordo com o Reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o intuito é dar as boas-vindas de uma forma especial a todos os estudantes e professores, para o início de mais um semestre.

“Como já anunciado para a comunidade acadêmica, a Instituição optou por retomar as aulas no mesmo formato do semestre anterior, com atividades remotas para todos os cursos, com exceção para as graduações da área da Saúde, que necessitam cumprir as cargas horárias práticas”.

Segundo ainda o Reitor, a UNIFEV está acompanhando o comportamento da pandemia, bem como o avanço da vacinação e, na medida que as condições melhorarem, o retorno às aulas presenciais será revisto.

PROFESSOR GRETZ

João Roberto Gretz é administrador de empresas, historiador, professor e conferencista em todo o Brasil e exterior, totalizando mais de 5 mil palestras nos últimos 30 anos.

Desde 2003, faz parte do Ranking Top-5, por ser um dos cinco palestrantes mais lembrados pelos profissionais de RH de todo o País, nas indicações para o prêmio Top of Mind.