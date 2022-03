Prefeitura de Votuporanga e IFSP realizam cursos gratuitos de extensão

No total são 180 vagas distribuídas em cinco cursos; inscrições seguem até o dia 04 de abril

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO), em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Câmpus Votuporanga, realizará gratuitamente cinco cursos de extensão de Formação Inicial Continuada (FIC), de Alemão Básico, Comunicação em Língua Francesa (Nível Básico I), Gestão de Resíduos Sólidos, Libras Básico e Matemática Básica.

As inscrições seguem até o dia 04 de abril através do site http://fic.vtp.ifsp.edu.br/ onde o candidato deverá escolher um curso, preencher os dados e gerar o formulário; no total serão oferecidas 180 vagas e as aulas ocorrerão no IFSP.

Após o preenchimento do formulário no site, a etapa seguinte é a entrega do mesmo, impresso e assinado, junto com a documentação necessária na própria instituição, localizada na avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3.014 (Pozzobon), para que seja validada a inscrição. Os documentos e termos exigidos, assim como o edital completo, podem ser conferidos no site.

Os dias e horários para entrega do formulário e documentação são: toda segunda, terça e quarta-feira, das 7h às 11h30, 13h até 17h e das 18h30 até 21h30; e às quintas e sextas-feiras das 7h às 11h30 e a partir das 13h até às 16h30.

Alemão Básico

O curso, que possui 20 vagas e desenvolvido a partir das quatro habilidades para influência em língua alemã através do ler, ouvir, falar e escrever, tem como público-alvo pessoas com ensino fundamental completo e noções de informática; participantes devem possuir headset ou fone de ouvido e também microfone. As aulas ocorrerão às quartas-feiras das 19h às 21h52 de 06 de abril a 06 de julho, com carga total de 40 horas.

Comunicação em Língua Francesa (Nível Básico I)

Abordará diálogos tendo como bases temáticas contemporâneas onde o francês é utilizado. Podem participar interessados em geral, através das 30 vagas disponíveis e o curso será ministrado toda terça-feira das 19h às 20h40 entre 05 de abril e 05 de julho, totalizando 30 horas de atividades.

Gestão de Resíduos Sólidos

Direcionado a estudantes e comunidade em geral que possuam ensino médio completo e com total de 50 vagas, o curso tem como objetivo contribuir para a formação profissional dos alunos preparando-os para atuarem no mercado de trabalho na gestão ambiental com enfoque no segmento de resíduos sólidos, a fim de buscar soluções para amenizar os impactos negativos ao meio ambiente e à saúde pública. Será realizada sempre às quartas-feiras com início às 13h30 e término às 16h30, de 06 de abril a 06 de julho; carga horária de 40 horas.

Libras Básico

O curso, que possui 40 vagas, proporcionará o contato com a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e com a comunidade deficiência auditiva. É direcionado a servidores federais, alunos do IFSP, professores da rede municipal de Votuporanga e região, profissionais das áreas da saúde e segurança, estudantes de licenciatura e também ao público com deficiência auditiva e familiares. O período de realização será de 19 de abril até 28 de junho e de 09 de agosto a 29 de novembro, com aulas às terças e sábados; conferir horários das turmas que totalizam 60 horas.

Matemática Básica

Abordará conhecimento básicos da disciplina, facilitando sua utilização e aplicação em diversas situações em sua rotina de trabalho. São 40 vagas disponíveis e o curso será ministrado toda terça-feira das 18h às 19h30 de 05 de abril a 05 de julho, totalizando 20 horas de atividades.

Para mais informações o telefone de contato do IFSP é o (17) 3426-6998 e o da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o (17) 3406-1488 (ramal 29).