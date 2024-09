Interessados têm até o dia 27 de setembro para participar do processo seletivo; formulários devem ser preenchidos pelo site unifev.edu.br/bolsacomunitaria

Os interessados em concorrer a uma das 34 bolsas gratuitas oferecidas pelo Programa Bolsa Comunitária da Unifev têm até o dia 27 de setembro para se inscrever. As bolsas, que cobrem todo o período da graduação, são válidas para todos os cursos, exceto Educação Física (Licenciatura), Engenharia Civil, Medicina e Nutrição.

A oportunidade é oferecida pela Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) a estudantes que atendam aos critérios: tenham cursado a 1ª e 2ª séries do Ensino Médio em 2022 e 2023 em uma das cidades parceiras (conforme o edital) e estejam cursando a 3ª série em 2024 na rede pública em um desses municípios; possuam renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo por pessoa; sejam aprovados na avaliação socioeconômica realizada por profissionais da Instituição.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site unifev.edu.br/bolsacomunitaria, onde o candidato deve preencher o formulário e anexar o histórico ou boletim escolar original. É fundamental ficar atento às próximas etapas, pois será necessária aprovação no vestibular da Unifev para seguir no processo de obtenção da bolsa.

Para mais informações, entre em contato com o setor comercial pelo WhatsApp: (017) 99702-2883.

Sobre o Programa

O Programa Bolsa Comunitária foi criado em 2021, resultado de uma parceria entre a Unifev e as cidades que receberam o selo “Município Parceiro da Educação”. A lista completa de cidades participantes está disponível no link unifev.edu.br/municipioparceiro.