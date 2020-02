Escola SESI de Votuporanga promove OLIMPCÃO

Competição educativa e solidária tem objetivo também de arrecadar doações de rações e, sachês para animais em situação de risco.

Uma nova competição do bem está lançada, neste ano os alunos da escola SESI de Votuporanga participarão de um projeto voltado a causa animal, juntos realizarão ações pelo bem dos animaizinhos, doações de rações, sachês, tampinhas, óleo usado, jornais, produtos de limpeza, adoção de animais, lar de passagem e alimentação a animais de rua.

As salas representarão um país participante dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e farão uma viagem por novas culturas.

“Nesta semana foi realizada a primeira entrega de doações a ONG Cia do Bicho, foi impressionante, mesmo com apenas 15 dias de lançamento do projeto a quantidade de itens doados, nosso objetivo principal é de que nossos alunos se tornem futuros cidadãos de bem, que façam a diferença na sociedade demonstrando valores como a empatia criando uma corrente do bem”, salientou o professor de Educação Física: Denis Thyago de Oliveira.