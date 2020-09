Cuidados paliativos são tema de live do Senac Votuporanga

Bate-papo ao vivo será transmitido pelo Instagram da unidade.

Na próxima quinta-feira (10 de setembro), às 19h30, o Senac Votuporanga realiza uma live em seu Instagram (@senac.votuporanga) sobre Cuidados Paliativos: uma evolução do cuidado em saúde. O tema será debatido pelos docentes Tamilles Cezari e Joaquim Marciano Ribeiro Filho, que abordarão a evolução que este processo teve nos últimos anos de maneira humanizada. Também será discutida a utilização dos recursos paliativos de forma terapêutica.

“A Covid-19 trouxe vários efeitos na sociedade. Um deles foi retomar o olhar para os cuidados paliativos, que não se referem a uma exclusão de tratamentos, mas devem fazer parte de um conjunto para tratar qualquer doença que ameace a continuidade da vida”, explica Geisa Guerra, coordenadora da área de saúde e bem-estar do Senac Votuporanga.

Ainda de acordo com Geisa, os cuidados paliativos promovem qualidade de vida ao paciente e aos familiares. “Estamos falando de um processo de alívio que considera o físico, o mental, o social e o espiritual. O objetivo do trabalho é o compromisso com a pessoa e seus familiares, permitindo que o paciente continue vivendo em condições de conforto e com qualidade”, contextualiza.

Profissionais da saúde que atuam ou desejam atuar com cuidados paliativos em domicílios, centros hospitalares, instituições de saúde e demais ambientes assistenciais, além de pessoas interessadas pelo tema, podem participar deste encontro on-line. Mais informações no Portal Senac: www.sp.senac.br/votuporanga.

