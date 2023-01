Traficantes são presos no Jardim Ipanema e Araguaia em Fernandópolis

No final da manhã desta quarta-feira, 04, a Polícia Militar prendeu um homem tráfico de drogas no Jardim Ipanema.

T.J.S. foi abordado pela Polícia Militar e com ele foram encontradas diversas porções de entorpecentes dentre elas: uma porção de haxixe, 29 porções de maconha, um pote com porções e um tijolo de maconha. Toda a droga foi apreendida juntamente com uma balança de precisão e um aparelho celular.

O homem foi conduzido para o plantão policial onde foi apresentado ao delegado de plantão sendo preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele permanece preso à disposição da justiça.

Um segundo caso de tráfico de drogas também foi registrado na manhã de hoje, dessa vez no Jardim Araguaia, e resultou na prisão em flagrante de A.C.S..

Após abordagem policial, foram encontradas cinco porções de cocaína e R$ 75 reais em espécie com o homem, que estaria praticando o tráfico de drogas em uma barbearia. O dinheiro seria proveniente da comercialização de entorpecentes. Também foi encontrada com ele uma balança de precisão e um aparelho celular.

O mesmo foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele segue a disposição da justiça.