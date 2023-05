Torneio de Beach Tennis movimenta Valentim Gentil

Evento inaugurou Arena Esportes e colocou cidade no radar das grandes competições

O 1º torneio de Beach Tennis realizado em Valentim Gentil no final de semana coroou a inauguração do espaço ARENA ESPORTES de Leandro e Vanessa Ornelas e lançou a cidade no mapa dos grandes torneios da modalidade.

A disputa valendo R$ 8.400,00 mil em prêmios em 8 categorias, trouxe muitos dos melhores atletas da região e dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul em busca do cobiçado título.

A arena foi visitada por quase duas mil pessoas que passaram por lá nos três dias de evento, que contou ainda com a apresentação de Ney e Rose na sexta-feira à noite e Ney , Rose e Brothers no sábado à noite e com a disputa de quase 150 jogos nas categorias A, B ,C e Iniciante com Consolation.

A organização do torneio ficou à cargo do professor Marcinho Fukuiama, grande incentivador da modalidade em Votuporanga e na região.

O professor agradece o apoio das empresas Live!, Lion, Vips Net, Supermercado Skinão, Sorvetes Freedom, M.P. Móveis e Prefeitura municipal de Valentim Gentil (patrocinadores masters), além das outras empresas patrocinadoras e as que ofereceram brindes para a competição, pois só com este apoio em possível realizar um torneio desta magnitude.

O quadro de honra apresenta todos os pódios da competição:

Categoria B masculino:

Primeiro lugar, Wendel e Fábio.

Segundo lugar, Guto e Pedro.

Categoria C , premiadas:

Lorena e Gra, campeãs, Célia e Jéssica vice campeãs.

Categoria A masculino:

Éder e Afonso campeões e Léo e Pablo vice campeões.

Categoria A feminina:

Dani e Bruna campeãs e Emely e Thaiz vice campeãs .

Categoria B feminina: Brenda e Laís campeãs e Carol e Ronyse vice campeãs.

Categoria C masculino:

Alan e Vinícius campeões e Beto e Thiago vice campeões.

Categoria Iniciante masculino:

Gui e Hugo campeões e Emerson e Renan vice-campeões.