Natação: Votuporanga sedia curso oficial de arbitragem

Formação ocorre neste sábado, das 8h às 18h, no auditório Vanderlei Passoni, no Campus Centro da Unifev. Inscrições abertas no site www.aquaticapaulista.org.br

A FAP (Federação Aquática Paulista), em parceria com o curso de Educação Física da Unifev, realiza neste sábado (11.mar), no auditório Vanderlei Passoni, no Campus Centro da Unifev, das 8h às 18h, o Curso Oficial de arbitragem de natação, visando formar árbitros para a modalidade em Votuporanga/SP e na região.

Segundo o prof. Luiz Augusto “Xaninho”, Coordenador do Projeto do Centro de Formação de Natação, Votuporanga se notabilizou como centro de referência regional na modalidade de natação, trazendo para a cidade várias competições oficiais da modalidade, demandando um número maior de árbitros para atender à crescente demanda de eventos promovidos pela FAP em Votuporanga, sempre em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a Unifev.

Assim, segundo Xaninho, houve um interesse por parte da Federação em promover o curso em Votuporanga, que será ministrado pelo responsável pela arbitragem da natação paulista e árbitro internacional da FINA (Federação Internacional de Natação), Prof. Daniel Schnaider, e pelo Coordenador de arbitragem da 4ª Delegacia Regional da FAP, Renan Porto.

Os aprovados no curso poderão atuar nos eventos da FAP e da Secretaria de Esportes do Estado, recebendo remuneração para tal, e receberão gratuitamente uma camiseta de uniforme da arbitragem.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.aquaticapaulista.org.br e maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail arbitragem@aquaticapaulista.org.br. Diário de Votuporanga