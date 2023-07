Tanabi perde em casa e se complica na Bezinha

O Índio da Noroeste precisa vencer o União Barbarense fora de casa, neste sábado, para avançar dependendo das próprias forças.

O já classificado, o XV de Jaú bateu o Tanabi por 2 a 0 fora de casa na tarde desta quinta-feira, no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP, pela quinta rodada da segunda fase da Bezinha, a quarta divisão estadual. Os dois gols foram de Ruan.

O primeiro tempo entre as duas equipes foi morno. Apesar do Galo da Comarca ter tido as melhores oportunidades, não conseguiu converter as chances criadas em gol.

O XV de Jaú só abriu o placar aos 27 minutos do segundo tempo. Ruan recebeu um cruzamento e só precisou dar um toque para balançar as redes do Índio da Noroeste. Cinco minutos depois, novamente ele: Ruan recebeu um belo passe e finalizou para definir o resultado final do jogo: 2 a 0.

Já classificado e líder isolado do Grupo 9, o Galo da Comarca chega aos 13 pontos na segunda fase, em uma campanha de quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota. Com isso, se garante como a melhor do grupo. O objetivo principal é garantir a melhor campanha no acumulado da competição.

O XV tem a mesma pontuação acumulada que o Vocem, mas com uma vitória a mais é o melhor da competição, até aqui. Se vencer na sexta e última rodada da segunda fase, se garante e passaria a integrar o Grupo 13 da terceira fase, juntamente com os times de 8ª, 9ª e 16ª (pior) campanha entre os 16 classificados.

Já o Tanabi, por sua vez, se complica e precisa vencer o União Barbarense na próxima e última rodada da segunda fase da Bezinha, neste sábado (22), às 15h, no Estádio Toca do Leão, para avançar dependendo das próprias forças. No pior dos cenários, pode empatar, mas teria que torcer para que o XV de Jaú vença o Mauaense. Diário de Votuporanga