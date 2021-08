Votuporanga ganha medalha de ouro em campeonato brasileiro de natação no Nordeste

Heitor Napolitano Fonseca Reis conquistou o primeiro lugar nos 200 metros Nado Borboleta

No último sábado (31/07), Votuporanga conquistou medalha de ouro na prova de 200 metros Nado Borboleta no Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno de Natação “Troféu Arthur Sampaio Carepa”, em Recife (PE). O jovem votuporanguense Heitor Napolitano Fonseca Reis, 16 anos, é atleta do Parque Aquático Municipal “Saverio Maranho”, da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, onde realiza seus treinos para competições com apoio da Prefeitura desde 2016, além de empresas.

Na semana passada, o atleta também conquistou outras duas medalhas de prata; vice-campeão na quinta-feira (29/07) na prova 400 metros Medley Masculino e também vice-campeão na sexta-feira (30/07) na prova 100 metros Borboleta Masculino. Na classificação final da Categoria Juvenil 2, com a participação de 91 clubes, Heitor garantiu à Associação Votuporanguense de Natação (Avonat), o décimo lugar do Brasil.

“Em época de Olimpíadas, é uma felicidade enorme poder parabenizar um atleta tão jovem da nossa cidade que subiu ao pódio em primeiro lugar pela conquista dessa medalha de ouro, esforço de muito treino e dedicação, ainda mais nessa semana de comemorações dos 84 anos de Votuporanga. Aproveito para estender meus parabéns ao Heitor”, ressalta o prefeito Jorge Seba.